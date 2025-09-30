I materiali raccontano ad Artemisia
Al via il 4 ottobre al polo culturale Artemisia di Tassignano i laboratori che insegnano a dare nuova vita ai materiali di scarto. ‘I materiali raccontano’ è il titolo che riunisce i due laboratori dedicati al recupero di scarti e all’utilizzo creativo di materiali naturali. I laboratori, organizzati dall’associazione Bi-done in collaborazione con il Comune, sono rivolti a bambini e adulti, sono gratuiti (iscrizione inviando mail a [email protected]). "Questa iniziativa vuole sensibilizzare i partecipanti, specialmente i bambini, ma anche le famiglie nel loro insieme, all’importanza del recupero dei materiali di scarto attraverso attività creative e socializzanti – spiega l’assessora all’ambiente, Claudia Berti-. 🔗 Leggi su Lanazione.it
