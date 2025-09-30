I maghi | il cult fantasy da non perdere su Amazon Prime Video
la serie tv "the magicians" disponibile su amazon prime video. Con un ritardo di cinque anni rispetto alla conclusione della sua trasmissione, la popolare serie televisiva "The Magicians" è ora accessibile in streaming sulla piattaforma di Amazon Prime Video. Basata sulla trilogia di romanzi di Lev Grossman, pubblicata per la prima volta nel 2009, la serie ha debuttato nel 2015 su Syfy e si è protratta per cinque stagioni. La narrazione si svolge in un mondo alternativo al nostro, dove la magia esiste realmente e chiunque può tentare di apprendere le arti magiche. trama e ambientazione della serie.
In questa notizia si parla di: maghi - cult
