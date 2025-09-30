I giuristi spiegano perché la missione della Global Sumud Flotilla è legale e Israele non può fermarla

Fanpage.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con una lettera aperta ASGI, Giuristi Democratici e Comma 2 correggono le "affermazioni contrarie al diritto internazionale espresse anche da esponenti del Governo italiano", spiegando che attacchi e minacce israeliani sono illegittimi, che la missione umanitaria è legale e che anche l'Italia ha l'obbligo di proteggerne la traversata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

