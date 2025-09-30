I giorni infernali del premier francese Lecornu

Ilfoglio.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Sarà un inferno. Se sopravvivremo, sarà un miracolo”. Era questo il clima che si respirava domenica nel Vaucluse al meeting dei centristi del MoDem, alla viglia della settimana che attende. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

i giorni infernali del premier francese lecornu

© Ilfoglio.it - I giorni infernali del premier francese Lecornu

In questa notizia si parla di: giorni - infernali

Caldo rovente in Toscana, arrivano 10 giorni infernali: Attesi picchi di 40 gradi

giorni infernali premier franceseI giorni infernali del premier francese Lecornu - Il neoprimo ministro è a caccia di una maggioranza per definire il progetto di bilancio per il 2026, affrontare la nuova mobilitazione dei sindacati e formare un governo. Scrive ilfoglio.it

giorni infernali premier franceseAAA Cercasi premier francese ben disposto al sacrificio - Circola insistente il nome del ministro Sébastien Lecornu, ma ci sono anche due opzioni a sinistra ... Si legge su ilfoglio.it

Cerca Video su questo argomento: Giorni Infernali Premier Francese