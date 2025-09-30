I giocatori rischiano tantissimo Il caso degli adesivi sui campi di basket nella denuncia del coach Messina | Siamo oltre l’immaginabile

Open.online | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’associazione dei giocatori di basket italiani (Giba) l’aveva già chiesto nel 2022: «Serve intervenire sugli adesivi per la salute degli atleti». All’epoca la questione era nata in seguito all’infortuno di Andrea Pecchia durante Cremona-Treviso, e ora ritorna a essere un tema dopo la caduta di Lorenzo Brown dell’ Olimpia Milano, durante la gara di Supercoppa. « Tutti i giocatori rischiano tantissimo, questa volta siamo andati oltre l’immaginabile», ha commentato l’allenatore dell’Olimpia Ettore Messina dopo lo scivolone del cestista su un’etichetta pubblicitaria. I precedenti degli adesivi-trappola. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: giocatori - rischiano

Milan, Allegri ha trovato la chiave. Ma tre giocatori rischiano il posto...

giocatori rischiano tantissimo caso«I giocatori rischiano tantissimo». Il caso degli adesivi sui campi di basket nella denuncia del coach Messina: «Siamo oltre l’immaginabile» - L'associazione dei cestisti aveva chiesto di toglierli per i troppi infortuni L'articolo «I giocatori rischiano tantissimo». Da msn.com

giocatori rischiano tantissimo casoNel basket italiano scoppia il caso degli adesivi in campo. Messina: “Siamo andati oltre l’immaginabile” - Non stiamo parlando di abbonamenti o biglietti nominali, ma di sicurezza. Come scrive ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Giocatori Rischiano Tantissimo Caso