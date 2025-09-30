I giocatori rischiano tantissimo Il caso degli adesivi sui campi di basket nella denuncia del coach Messina | Siamo oltre l’immaginabile

L’associazione dei giocatori di basket italiani (Giba) l’aveva già chiesto nel 2022: «Serve intervenire sugli adesivi per la salute degli atleti». All’epoca la questione era nata in seguito all’infortuno di Andrea Pecchia durante Cremona-Treviso, e ora ritorna a essere un tema dopo la caduta di Lorenzo Brown dell’ Olimpia Milano, durante la gara di Supercoppa. « Tutti i giocatori rischiano tantissimo, questa volta siamo andati oltre l’immaginabile», ha commentato l’allenatore dell’Olimpia Ettore Messina dopo lo scivolone del cestista su un’etichetta pubblicitaria. I precedenti degli adesivi-trappola. 🔗 Leggi su Open.online