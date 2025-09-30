I gadget al Museo Piaggio Sono made in Vicopisano

di Antonia Casini Niente cineserie, ma prodotti artigianali made in Pisa, per essere precisi, in Vicopisano. La Vespa, un marchio pontederese esportato in tutto il mondo. Così, anche per i gadget venduti all’interno del negozio del Museo Piaggio, si è scelto di rivolgersi a qualcuno del territorio. Le calamite, con le storiche due ruote in primo piano e l’ingresso della struttura sullo sfondo, sono realizzate da Gabriele Felloni, conosciuto per il negozio Elettroglobal, a San Giovanni alla Vena, ma anche pittore per passione. Felloni, com’è nata questa collaborazione? "Tramite il mio agente ho proposto alcune prove per calamite che realizzo partendo da miei acquerelli. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I gadget al Museo Piaggio . Sono made in Vicopisano

