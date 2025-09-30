I fratelli Russo ripetono lo stunt di Endgame mentre una nuova foto dal set di Avengers | Doomsday infiamma Internet
I fratelli Russo invitano ancora una volta gli appassionati di cinema a osservare attentamente una nuova foto dal set di Avengers: Doomsday; com’era prevedibile, il web è in fermento. Ricorda ciò che hanno fatto nel 2018, dopo Avengers: Infinity War, quando hanno pubblicato un’immagine in bianco e nero dal set che i fan hanno esaminato attentamente per scoprire la parola “Endgame”, indovinando correttamente che il prossimo film degli Avengers sarebbe stato Avengers: Endgame. Ora, a più di un anno dall’uscita di Avengers: Doomsday il 18 dicembre 2026, i fratelli Russo hanno condiviso una nuova foto in bianco e nero dal set che invita ancora una volta i fan a “guardare attentamente” alla ricerca di potenziali indizi. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
