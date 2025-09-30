Il 2025 segnerà la fine di un’era per milioni di fan in tutto il mondo, con la conclusione dell’attesissima ultima stagione di Stranger Things. Ma mentre Hawkins si prepara a dire addio, i suoi creatori, Matt e Ross Duffer, sono già proiettati verso un futuro altrettanto intrigante. Dopo aver conquistato il pubblico globale con la loro serie Netflix, i Duffer si apprestano a inaugurare un nuovo capitolo professionale, trasferendosi in esclusiva a Paramount. Questo passaggio non è una semplice transizione, ma l’inizio di una visione ambiziosa che i due fratelli hanno già iniziato a delineare. Attualmente immersi negli ultimi ritocchi al loro successo Netflix, hanno condiviso con Variety alcune anticipazioni sui loro piani una volta approdati nello studio dietro a franchise colossali come Mission: Impossible e Transformers. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - I fratelli Duffer a Paramount: al lavoro su un franchise dimenticato?