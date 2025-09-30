I fratelli Duffer a Paramount | al lavoro su un franchise dimenticato?
Il 2025 segnerà la fine di un’era per milioni di fan in tutto il mondo, con la conclusione dell’attesissima ultima stagione di Stranger Things. Ma mentre Hawkins si prepara a dire addio, i suoi creatori, Matt e Ross Duffer, sono già proiettati verso un futuro altrettanto intrigante. Dopo aver conquistato il pubblico globale con la loro serie Netflix, i Duffer si apprestano a inaugurare un nuovo capitolo professionale, trasferendosi in esclusiva a Paramount. Questo passaggio non è una semplice transizione, ma l’inizio di una visione ambiziosa che i due fratelli hanno già iniziato a delineare. Attualmente immersi negli ultimi ritocchi al loro successo Netflix, hanno condiviso con Variety alcune anticipazioni sui loro piani una volta approdati nello studio dietro a franchise colossali come Mission: Impossible e Transformers. 🔗 Leggi su Screenworld.it
