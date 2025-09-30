i film di ottobre 2025 in uscita al cinema

In arrivo il 1° ottobre un horror particolare intitolato “Toghether”. Il 9 ottobre atteso il fantascientifico “Tron:Ares”. Il 22 ottobre il nuovo “Frankenstein” di Guillermo Del Toro. Un mese ricco di novità, iniziando il 1° ottobre con un horror inusuale, diretto da Michael Shanks e intitolato “Toghether”. Il film del 2025, “Together”, ci porta nella storia di Millie e Tim, una coppia la cui relazione sta scricchiolando. Lei è un’insegnante, lui un musicista, e per cercare di salvare il loro amore decidono di lasciare la città per trasferirsi in un tranquillo, ma isolato, paese in campagna. Durante una delle loro prime esplorazioni, i due si avventurano in una grotta misteriosa. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

