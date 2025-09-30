I falsi video sulla commemorazione di Charlie Kirk
Fin dall’inizio, l’ omicidio di Charlie Kirk, ucciso il 10 settembre 2025, è stato travolto da un’ondata di disinformazione e contenuti virali: prima sulle circostanze dell’assassinio, poi sulla caccia al killer e infine sulla commemorazione. Negli ultimi giorni ha iniziato a circolare su varie piattaforme social un video che, attraverso un montaggio di immagini e filmati, intende commemorare la morte dell’estremista di destra e fondatore di Turning Point Usa. Tuttavia, un’analisi accurata rivela che molte delle immagini utilizzate sono state decontestualizzate o provengono da eventi non collegati. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: falsi - commemorazione
MARTIROLOGIO ROMANO. Commemorazione della beata Vergine Maria detta della Mercede, Fondatrice sotto tale nome dell'Ordine per la redenzione degli schiavi. La sua Apparizione si commemora il dieci Agosto. - facebook.com Vai su Facebook
I falsi video sulla commemorazione di Charlie Kirk - La clip che circola online è composta da episodi decontestualizzati, mischiati con alcuni reali L'articolo I falsi video sulla commemorazione di Charlie Kirk proviene da Open. Da msn.com
Camera, commemorazione di Charlie Kirk: polemiche sull’iniziativa di FdI - it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. Secondo la7.it