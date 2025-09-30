I falchi arrestano due pusher in via Santangelo Fulci e a San Berillo sequestrati cocaina e hashish
Due uomini arrestati per spaccio di stupefacente. A eseguire entrambi gli arresti sono stati i poliziotti della sezione contrasto al crimine diffuso della squadra mobile della questura di Catania, che hanno intensificato l’azione di controllo attraverso diversi accertamenti, finalizzati alla. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: falchi - arrestano
Falchi della Squadra Mobile arrestano 47enne per spaccio di droga
I Falchi hanno arrestato due spacciatori, un gambiano e un algerino, già noti alle forze dell'ordine, interrompendo un traffico di stupefacenti ben organizzato. Adottati provvedimenti di allontanamento e divieto di stazionamento per ulteriori 11 persone di cui 7 st - facebook.com Vai su Facebook
Catania, pusher tenta la fuga dai poliziotti e dopo una colluttazione viene arrestato - In particolare, transitando in Corso Sicilia, i poliziotti hanno deciso di effettuare il controllo di un soggetto il ... Secondo catanianews.it
Quarticciolo, blitz dei Falchi della Polizia: arrestati quattro pusher tunisini - Operazione della Squadra Mobile a Roma: smantellato il cordone di vedette del quartiere, sequestrate dosi di cocaina e hashish ... Lo riporta rainews.it