I due studenti del Carducci arrestati negli scontri a Milano potranno andare a scuola

Potranno andare a scuola i due studenti del liceo Carducci di Milano arrestati la scorsa settimana per resistenza aggravata e danneggiamento negli scontri in Stazione Centrale, avvenuti al termine del corteo per Gaza. Il provvedimento è stato depositato oggi, dopo l'istanza dei difensori. Il. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

