I droni di Zelensky
Zelensky come fa a dire che i prossimi droni “russi” arriveranno in Italia? Ha la sfera di cristallo? Non è che quei droni li manda lui per aizzare l’isteria anti russa? Elena Cinti via email Gentile lettrice, ma cosa le viene in mente? Un fior di galantuomo come Zelensky! Sì, c’è stato qualche precedente, come quando fu mostrata ai giornalisti la cattedrale di Odessa “bombardata” dai russi e poi le donne delle pulizie sgomberarono le macerie portando via 6 blocchi di cemento con una mano, perché erano di polistirolo (una telecamera rimasta accesa per errore riprese la scena). Ma fu solo una sbavatura. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
In questa notizia si parla di: droni - zelensky
Ucraina, Zelensky: “Con Trump negoziamo mega accordo sui droni”. Patriot a Kiev, cosa dicono Usa e Germania
Zelensky: "Mercoledì nuovi colloqui di pace tra Kiev e Mosca" | Ancora bombe sull'Ucraina: due morti in un massiccio attacco russo con droni e missili
Guerra in Ucraina, Zelensky: “1000 droni e 1000 bombe aeree russe la scorsa settimana”
DIEGO FUSARO: Zelensky sui droni: "la prossima vittima potrebbe essere l'Italia" __________ Sostieni il sapere libero -> http://www.filosofico.net/sosteneteci - facebook.com Vai su Facebook
Zelensky: “Droni contro l’Europa lanciati dalle petroliere russe” - X Vai su X
Droni russi, l’allarme di Zelensky per l’Italia (ma per la Difesa non c'è nessuna allerta reale) - Un messaggio diretto ma poco chiaro: l’Italia potrebbe diventare uno dei prossimi bersagli dei droni russi. Scrive ilmessaggero.it
Droni anche sull'Olanda. Allarme di Zelensky: «L'Italia è la prossima» - Volodymyr Zelensky ripete da giorni un monito: «Mosca non si ferma, sta per attaccare un altro Paese europeo». Secondo ilgazzettino.it