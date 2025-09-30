I droni di Zelensky

Zelensky come fa a dire che i prossimi droni “russi” arriveranno in Italia? Ha la sfera di cristallo? Non è che quei droni li manda lui per aizzare l’isteria anti russa? Elena Cinti via email Gentile lettrice, ma cosa le viene in mente? Un fior di galantuomo come Zelensky! Sì, c’è stato qualche precedente, come quando fu mostrata ai giornalisti la cattedrale di Odessa “bombardata” dai russi e poi le donne delle pulizie sgomberarono le macerie portando via 6 blocchi di cemento con una mano, perché erano di polistirolo (una telecamera rimasta accesa per errore riprese la scena). Ma fu solo una sbavatura. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it