I diritti negati nei ghetti e i fondi Pnrr fermi al palo | Da 200 milioni per cancellarli alle briciole

Documenti, acqua e corrente. I primi per poter lavorare, dignitosamente. I secondi per poter vivere, o meglio, sopravvivere ad una vergogna italiana: il ghetto. Chiedono questo i tanti lavoratori di Borgo Mezzanone, extracomunitari che in Italia hanno trovato una casa; che qui hanno messo nuove. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it