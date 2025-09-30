I delfini guadagnano la prima vittoria della stagione contro i Jets

2025-09-30 04:32:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: I Miami Dolphins hanno approfittato degli errori mentali dei New York Jets per guadagnare la loro prima vittoria della stagione, 27-21. Con quella perdita, i Jets sono scesi a 0-4 per la terza volta negli ultimi sei anni. Non solo Gang Green ha girato la palla per tre volte e ha fatto 0 per 2 nella zona rossa, ma sono state anche contrassegnate 13 volte per 101 yard di sanzioni. Chiamata per sempre Gli arbitri hanno chiamato un’interferenza del passaggio offensivo su #Jets Ampia ricevitore Garrett Wilson in questa commedia . 🔗 Leggi su Justcalcio.com