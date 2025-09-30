I dazi presentano il conto | crolla l’export verso gli Usa
La decisione dell'Ue e dell'Italia di piegarsi a Donald Trump sui dazi inizia a presentare il conto. Neanche il tempo di far entrare in vigore l'accordo tra Bruxelles e Washington, che le esportazioni italiane ad agosto crollano. Soprattutto quelle verso gli Stati Uniti, dai quali invece aumentano e nettamente le importazioni. In Italia l'export verso i Paesi extra-Ue si è ridotto su base mensile dell'8,1%, un dato in parte legato anche alle vendite molto positive di luglio nella cantieristica navale (ma anche senza questa flessione la riduzione è del 6%). Su base mensile pesano le minori vendite di beni strumentali (macchinari e impianti industriali) e dei beni di consumo non durevoli.
I dazi presentano il conto a Bruxelles. Crolla del 10% l’export verso gli Usa
