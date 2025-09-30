I danni delle alluvioni Perizie e spese tecniche Più fondi per le famiglie

Oltre 90mila euro di contributi straordinari. Sono quelli stanziati dal Circondario per sostenere le famiglie dei comuni del territorio colpite dalle alluvioni di maggio 2023 e dalle frane e allagamenti di settembre-ottobre 2024. La Giunta dell’ente di via Boccaccio ha stabilito i criteri per l’assegnazione dei fondi, destinati a integrare quanto già erogato dai provvedimenti nazionali di protezione civile e dalle ordinanze del commissario straordinario di governo. Il prossimo passo è l’apertura di un avviso pubblico per la raccolta delle domande. Secondo quanto ricostruito dal Circondario nella delibera che approva i criteri per la concessione del contributo, "dall’analisi svolta dal servizio ricostruzione alluvione sulle pratiche già presentate dai nuclei famigliari su piattaforma Sfinge, e che hanno ottenuto il decreto di concessione, emerge un considerevole numero di pratiche che hanno ottenuto un contributo per le spese tecniche e di perizia inferiore rispetto a quanto presentato in sede di domanda". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

