Oltre 90mila euro di contributi straordinari. Sono quelli stanziati dal Circondario per sostenere le famiglie dei comuni del territorio colpite dalle alluvioni di maggio 2023 e dalle frane e allagamenti di settembre-ottobre 2024. La Giunta dell’ente di via Boccaccio ha stabilito i criteri per l’assegnazione dei fondi, destinati a integrare quanto già erogato dai provvedimenti nazionali di protezione civile e dalle ordinanze del commissario straordinario di governo. Il prossimo passo è l’apertura di un avviso pubblico per la raccolta delle domande. Secondo quanto ricostruito dal Circondario nella delibera che approva i criteri per la concessione del contributo, "dall’analisi svolta dal servizio ricostruzione alluvione sulle pratiche già presentate dai nuclei famigliari su piattaforma Sfinge, e che hanno ottenuto il decreto di concessione, emerge un considerevole numero di pratiche che hanno ottenuto un contributo per le spese tecniche e di perizia inferiore rispetto a quanto presentato in sede di domanda". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I danni delle alluvioni. Perizie e spese tecniche. Più fondi per le famiglie