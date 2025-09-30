Inutile negarlo: l’autunno, più di altre stagioni, porta con sé un nuovo ritmo. Un cambiamento interiore fatto di buoni propositi e desideri. Questo, ovviamente, vale anche per la bellezza: se è vero che in estate vingono leggerezza e colori vibranti, con le prime giornate più fresche il desiderio di tonalità intense, profonde e avvolgenti – su TikTok vengono definite cozy – torna a farsi sentire. Le tendenze unghie autunno 2025 non fanno eccezione: da una parte i grandi classici che rappresentano una comfort zone ormai consolidata – rosso, burgundy, bordeaux, dall’altra nuove sfumature che si mettono in gioco e promettono di rinnovare la palette stagionale. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - I colori prediletti per le unghie autunnali