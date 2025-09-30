I CDC non hanno sconsigliato i vaccini Covid

Diverse condivisioni Facebook (per esempio qui e qui ) riportano che i CDC sconsigliano i vaccini Covid. Il sogno dei No vax sembra quindi essersi avverato. Ma è davvero così? Non proprio. Da notare che non viene mai citato un comunicato ufficiale dei CDC. Si linkano invece due testate note per diffondere sistematicamente fake news: The People Voice che a sua volta cita Infowars. Usare fonti che a loro volta ne citano altre – senza mai arrivare a una concreta fonte primaria – è peculiare di molta narrativa complottista. Lo abbiamo visto in una precedente analisi. Si parlava di presunti dati giapponesi che confermerebbero collegamento tra vaccini Covid e incremento dei decessi. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: sconsigliato - vaccini

VACCINO COVID 2025/26 In molti chiedono notizie sui nuovi vaccini antiCOVID in programma per la stagione 25/26 in Italia. Allo stato attuale delle cose, è difficile se non inutile fare raccomandazioni e dare indicazioni IN ASSENZA DI UN DOCUMENTO UFFI - facebook.com Vai su Facebook

I CDC non hanno sconsigliato i vaccini Covid - L'Organo si è limitato a proporre un aggiornamento delle linee guida L'articolo I CDC non hanno sconsigliato i vaccini Covid proviene da Open. Secondo msn.com

Stati Uniti. Kennedy Jr sospende le raccomandazioni sui vaccini Covid per bambini e donne in gravidanza. La sorpresa e lo sconcerto dei Cdc - Covid per bambini sani e donne in gravidanza, suscitando sconcerto e confusione tra i ... Lo riporta quotidianosanita.it