I carabinieri trovano casa Via ai lavori di recupero dell’ex Santa Dorotea
Dopo oltre quarant’anni di attese, promesse e speranze, Porcari avrà finalmente la sua caserma dei carabinieri. I lavori sono ufficialmente partiti ieri, con una cerimonia che ha visto la presenza delle istituzioni locali e regionali. All’inaugurazione del cantiere hanno preso parte il sindaco Leonardo Fornaciari, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca Massimo Marsili, l’assessore regionale Stefano Baccelli e il nuovo comandante provinciale dei carabinieri, Michele Lastella. La nuova caserma sorgerà in via del Centenario, a pochi passi dal municipio, nell’ex complesso scolastico delle Dorotee, abbandonato da anni e oggi destinato a una funzione di grande valore civico. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: carabinieri - trovano
Rovellasca, colluttazione tra albanesi: i carabinieri cercano l’arma dell’aggressore e trovano un arsenale
Urlano, sparano in aria e scappano a folle velocità: carabinieri trovano tre bossoli
A ’Il Galletto’ rubano il pulmino. I carabinieri lo trovano in 24 ore
Auto sospetta in sosta, all'interno i Carabinieri trovano hashish - facebook.com Vai su Facebook
Spari ieri sera a Ugento e i carabinieri trovano due bossoli sull’asfalto. È mistero https://corrieresalentino.it/2025/09/spari-ieri-sera-a-ugento-e-i-carabinieri-trovano-due-bossoli-sullasfalto-e-mistero/… via @Corriere Salentino - X Vai su X
I carabinieri trovano casa. Via ai lavori di recupero dell’ex “Santa Dorotea“ - Inaugurato dal sindaco di Porcari, Fornaciari, il cantiere per la nuova caserma "Un investimento da 1,8 milioni per un presidio di sicurezza atteso da oltre 50 anni". Da lanazione.it
Svolta Garlasco, Carabinieri a casa di Sempio e dell’ex Procuratore Mario Venditti (1 / 2) - All’alba di oggi carabinieri e guardia di finanza, su disposizione della procura di Brescia, hanno eseguito una serie di perquisizioni che toccan ... Riporta donna.fidelityhouse.eu