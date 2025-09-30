I carabinieri trovano casa Via ai lavori di recupero dell’ex Santa Dorotea

Dopo oltre quarant’anni di attese, promesse e speranze, Porcari avrà finalmente la sua caserma dei carabinieri. I lavori sono ufficialmente partiti ieri, con una cerimonia che ha visto la presenza delle istituzioni locali e regionali. All’inaugurazione del cantiere hanno preso parte il sindaco Leonardo Fornaciari, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca Massimo Marsili, l’assessore regionale Stefano Baccelli e il nuovo comandante provinciale dei carabinieri, Michele Lastella. La nuova caserma sorgerà in via del Centenario, a pochi passi dal municipio, nell’ex complesso scolastico delle Dorotee, abbandonato da anni e oggi destinato a una funzione di grande valore civico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

