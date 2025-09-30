I carabinieri lo cercano lui si nasconde nell' armadio della madre | arrestato

Un 23enne di Giugliano era sottoposto alla detenzione domiciliare, ma l’ufficio di sorveglianza di Napoli aveva emesso un nuovo provvedimento: la sospensione della misura alternativa e quindi la pena da scontare in carcere di 2 anni per truffa e altri reati.Dall'ìemissione del provvedimento, però. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: carabinieri - cercano

Rovellasca, colluttazione tra albanesi: i carabinieri cercano l’arma dell’aggressore e trovano un arsenale

Bimba di 4 mesi positiva alla cocaina ricoverata a Salerno e portata via, i carabinieri la cercano

Incendio negozio automatico a Lanciano: i carabinieri cercano due giovani

IN FUGA | Carabinieri cercano Scornaienchi e Ferraro, irreperibili dopo l’ordinanza della Dda di Catanzaro - facebook.com Vai su Facebook

Accoltellato in discoteca ad Alba, resta in prognosi riservata. I carabinieri cercano testimoni - X Vai su X

Nasconde 27 chili di droga in casa a Vigevano, arrestato - I carabinieri lo hanno seguito da Genova sino a Vigevano dove nella sua abitazione hanno sequestrato cinque chili di cocaina e 22 chilogrammi di hashish suddivisi in 122 panetti. Secondo laprovinciapavese.gelocal.it

Latitante catturato dopo un anno di ricerche, si nascondeva nell’armadio della compagna: arrestato - Ieri mattina i Carabinieri di Bergamo sono riusciti a rintracciare e catturare un 32enne che risultava ricercato da più di un anno per scontare la pena per due rapine commesse nel 2013 e nel 2016. Si legge su fanpage.it