I cani sentono il cambio di stagione? Come cambia il loro comportamento in autunno e cosa possiamo fare

Il cambio di stagione influisce anche sui cani: possono comparire comportamenti insoliti come ansia, paura o panico, specie in presenza di pioggia e temporali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Settembre non significa solo ritorno a scuola… anche i nostri cani sentono la fine delle vacanze! Nuovi ritmi, meno tempo libero, più ore fuori

