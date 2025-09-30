I cani aiutano a guarire Supporti d’eccezione contro ansia e depressione
"Operatori sanitari" a quattro zampe per migliorare il benessere psicofisico e stimolare la motivazione e la partecipazione alle terapie dei pazienti che hanno avuto un ictus. L’ Irccs Maugeri Montescano porta l’ attività assistita dagli animali in ospedale. Il progetto pilota, sostenuto dal Rotary Club Pavia Ticinum, partito la scorsa settimana, è realizzato in collaborazione con " Il Biancospino ", centro qualificato di referenza in interventi assistiti con animali. Il programma prevede un ciclo di 8 incontri, inizialmente rivolti a 5 pazienti in esiti di stroke. "Recenti revisioni della letteratura riportano in pazienti con esiti di ictus e malattia di Parkinson coinvolti in interventi assistiti con animali un aumento della motivazione all’attività fisica, una facilitazione del linguaggio (nei pazienti con afasia), una riduzione dei livelli di ansia e miglioramento del tono dell’umore – spiega Chiara Ferretti, responsabile della di riabilitazione neuromotoria all’Irccs Maugeri Montescano –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
