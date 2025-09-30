Domenica al Mancini si è visto il miglior Castelfidardo della stagione, ma non basta ancora ai biancoverdi per muovere la classifica. Mataloni e compagni si devono arrendere all’ Ancona, nel derby. Quinta sconfitta in altrettante giornate in campionato per la squadra di mister Stefano Cuccù. Ancora di misura, come successo anche a Teramo e a Notaresco, ma stavolta sfoderando una buona prestazione, sfiorando addirittura il vantaggio, contro i dorici saliti al Mancini forti dei nove punti conquistati nelle ultime tre giornate. Perché è stato un Castelfidardo anche sfortunato con quella traversa che respinge il rigore calciato di destro da Clerici, addirittura prendendo il legno interno con la palla che rimbalza (oltre la linea?, come assicurano dalla dirigenza biancoverde rivedendo le immagini che protestano anche per il presunto fallo di Kouko su Mataloni in occasione del gol vittoria dei dorici). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

I biancoverdi recriminano per il "gol non gol» sul calcio di rigore, Mataloni: "Davanti avevamo una squadra forte, mai mollare». Contro i dorici è stato il più bel Castelfidardo: "Non può girare sempre male, meritiamo di più»