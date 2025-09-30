HYPE amplia il numero di metodi per ricaricare il conto aggiungendo il wallet di PayPal
Buone notizie per i clienti (anche potenziali) di HYPE, la banca online, che ha aggiunto il wallet di PayPal ai metodi di ricarica del conto.
