Humanity One attracca oggi con 29 migranti
E’ attesa per questa mattina la nave ong Humanity One con a bordo 29 migranti. Tra loro anche alcuni minori non accompagnati, soccorsi alcuni giorni fa nelle acque del Mediterraneo meridionale. Numericamente si tratta di uno degli sbarchi più piccoli tra i venti avvenuti a Marina nel corso di questi anni. Per il porto di Marina si tratterà del ventesimo sbarco complessivo di migranti da quando le prime navi sono iniziate ad arrivare nel 2023, mentre per il solo 2025 sarà il sesto. Numeri importanti, che rendono il porto apuano tra i più attivi in Italia in tema di accoglienza. Con lo sbarco di oggi, il numero di migranti arrivato al porto di Marina dal 2023, sale a 2269 persone. 🔗 Leggi su Lanazione.it
