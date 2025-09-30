Horror in rock – Evil’s night | a Isola della Scala tributo gotico a Il Corvo aspettando Halloween

La notte del 30 ottobre, alle porte di Halloween, Isola della Scala si tingerà di nero: torna l’appuntamento dedicato alla cultura del brivido “HORROR IN ROCK”, che per l’occasione realizza una speciale “DEVIL’S NIGHT”, una serata unica che unirà musica, cinema e letteratura in un intenso omaggio. 🔗 Leggi su Veronasera.it

