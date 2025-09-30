Hong Kong | due navi della marina cinese attraversano l' iconico Victoria Harbour

Lapresse.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due navi della marina cinese sono arrivate martedì mattina a Hong Kong, in vista dell’anniversario della Giornata nazionale della Repubblica Popolare Cinese che si celebra mercoledì. Le navi sono arrivate da est poco dopo l’alba, attraversando l’iconico Victoria Harbour di Hong Kong verso la tradizionale base navale di Stonecutters’ Island, utilizzata dagli inglesi durante l’occupazione di Hong Kong e poi mantenuta dalla marina dell’Esercito popolare di liberazione cinese. La prima era la piattaforma di sbarco anfibia, chiamata Yimeng Shan, seguita dalla nave scuola Qi Jiguang. I nomi di entrambe sono legati a battaglie storiche, secondo l’attuale governo del Partito Comunista Cinese. 🔗 Leggi su Lapresse.it

hong kong due navi della marina cinese attraversano l iconico victoria harbour

© Lapresse.it - Hong Kong: due navi della marina cinese attraversano l'iconico Victoria Harbour

In questa notizia si parla di: hong - kong

Finale del film Hong Kong colpo su colpo: spiegazione e significato

Hong Kong colpo su colpo: la spiegazione del finale del film

Borsa: Hong Kong apre poco mossa, a +0,08%

hong kong due naviHong Kong: due navi della marina cinese attraversano l'iconico Victoria Harbour - (LaPresse) Due navi della marina cinese sono arrivate martedì mattina a Hong Kong, in vista dell'anniversario della Giornata nazionale ... Scrive stream24.ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Hong Kong Due Navi