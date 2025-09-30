Hong Kong | due navi della marina cinese attraversano l' iconico Victoria Harbour
Due navi della marina cinese sono arrivate martedì mattina a Hong Kong, in vista dell’anniversario della Giornata nazionale della Repubblica Popolare Cinese che si celebra mercoledì. Le navi sono arrivate da est poco dopo l’alba, attraversando l’iconico Victoria Harbour di Hong Kong verso la tradizionale base navale di Stonecutters’ Island, utilizzata dagli inglesi durante l’occupazione di Hong Kong e poi mantenuta dalla marina dell’Esercito popolare di liberazione cinese. La prima era la piattaforma di sbarco anfibia, chiamata Yimeng Shan, seguita dalla nave scuola Qi Jiguang. I nomi di entrambe sono legati a battaglie storiche, secondo l’attuale governo del Partito Comunista Cinese. 🔗 Leggi su Lapresse.it
