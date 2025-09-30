Hollywood contro l’attrice creata dall’intelligenza artificiale Tilly Norwood spaventa le star
(Adnkronos) – Hollywood contro Tilly Norwood. La presentazione della prima ‘attrice’ generata da intelligenza artificiale ha scatenato un’ondata di reazioni indignate nel mondo del cinema americano e non solo. La presentazione ufficiale di Tilly Norwood è avvenuta al Zurich Film Festival 2025, dove il progetto è stato introdotto come una novità assoluta nel panorama cinematografico. . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
In questa notizia si parla di: hollywood - attrice
Scarlett Johansson è l’attrice con gli incassi più alti di Hollywood: superati Samuel L. Jackson e Robert Downey Jr.
Jodie Foster si mostra senza trucco e senza tinta dopo essere stata la bionda per eccellenza di Hollywood: “Non avrei mai scelto di fare l’attrice”
L'attrice e regista 40enne sfoggia un beauty look da vecchia Hollywood, modernizzato però da una manicure minimal e chic
A Hollywood è appena arrivata la notizia che un'attrice generata completamente dall’AI sta per essere ingaggiata da una grande agenzia - facebook.com Vai su Facebook
Hollywood contro l'attrice creata dall'intelligenza artificiale, Tilly Norwood spaventa le star - Da Emily Blunt a Toni Colette, le star insorgono all'annuncio che a rappresentare la prima interprete creata con l'lA ci sarà una vera agenzia di talenti ... Lo riporta adnkronos.com
Hollywood contro la prima attrice creata dall’IA: “Mandate a quel paese il suo agente” - Hollywood ha il suo primo “scandalo AI” e porta il nome di Tilly Norwood, attrice virtuale creata interamente dall’intelligenza artificiale. cinematographe.it scrive