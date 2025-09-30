Ho un tumore Dramma per l’amata conduttrice italiana | l’annuncio gela gli italiani

Enrica Bonaccorti ha deciso di rompere il silenzio e condividere con il pubblico una delle prove più difficili della sua vita: la lotta contro un tumore. Dopo quattro mesi di assenza dai media e dai social, la conduttrice è ricomparsa su Instagram con un messaggio intenso e una foto che la ritrae in sedia a rotelle accanto alla figlia Verdiana. Un’immagine che racchiude fragilità ma anche una grande forza interiore. Leggi anche: Shock al concerto della famosa cantante, crolla sul palco esanime Leggi anche: Televisione in lutto, se ne va un genio: “Senza di lui non sarà più lo stesso” L’isolamento e il bisogno di ritrovarsi. 🔗 Leggi su Tvzap.it

