Ho prenotato 300 camere per gli ospiti del mio matrimonio in una nota catena di hotel all’ultimo momento me le hanno disdette tutte | la storia della sposa Emily Campeas diventa virale

Se già organizzare un matrimonio vi sembra stressante, provate a pensare alla sposa Emily Campeas (su TikTok @emilycampeas) che si è vista cancellare una prenotazione da 300 camere nella nota catena di hotel Marriott. È la stessa creator che, in un video diventato virale con 27,1 milioni di visualizzazioni, mostra il suo papà che scrive una mail sul telefono. “POV: Marriott ha cancellato il blocco camere due giorni prima del mio matrimonio di destinazione da 300 persone, così ora mio padre sta scrivendo al CEO”, si legge nella scritta sul filmato. Ma è un altro video, quello della wedding planner Lauren Grech (@llgevents) a svelare altri dettagli: due giorni prima delle nozze, Marriott ha inviato una mail nella quale si spiegava che un “guasto a livello di sistema e l’overselling del loro sistema di prenotazione interna” avevano colpito diversi “blocchi” di camere, tra i quali quelli prenotati da Campas. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ho prenotato 300 camere per gli ospiti del mio matrimonio in una nota catena di hotel, all’ultimo momento me le hanno disdette tutte”: la storia della sposa Emily Campeas diventa virale

