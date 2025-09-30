Ho lasciato un lavoro stabile nella moda so cosa significa rischiare Non vorrei entrare a fare parte della brigata di un ristorante la gavetta può aspettare | parla Anna Zhang

Ilfattoquotidiano.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha lasciato un lavoro da manager nella moda per inseguire un “desiderio”: aprire un’oasi dove cucina, arte e natura si incontrano. A pochi mesi dalla sua vittoria a Masterchef 14, Anna Zhang, 32 anni, ha le idee chiarissime sul suo futuro. In una lunga intervista a Fanpage.it, la giovane chef ha raccontato di aver rifiutato diverse proposte di lavoro, anche da ristoranti stellati, per seguire un percorso tutto suo. “Se avessi voluto entrare a far parte di una brigata, non avrei avuto bisogno di passare da Masterchef”, ha dichiarato con la determinazione che l’ha contraddistinta nel cooking show. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

