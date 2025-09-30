Ho detto alla sposa mia amica che era sudata e aveva le ascelle puzzolenti Tornata dal viaggio di nozze si è arrabbiata

Meglio essere sinceri, con il rischio di risultare sgradevoli, o mentire rischiando di rovinare il matrimonio della propria amica? È il dubbio che si è posta una utente di Reddit che ha raccontato, cercando consigli, un aneddoto particolare capitato durante le nozze della sua amica. La donna, 27 anni così come la sposa, ha raccontato della cerimonia avvenuta all’aperto “nel bel mezzo della giornata, sulla costa occidentale”, quindi con il sole e il caldo. Quindi ha spiegato che la sposa, una delle sue più care amiche, durante il ricevimento “era sudata e aveva le ascelle puzzolenti “. Così, pensando di fare cosa gradita, l’utente Reddit lo fa notare alla sposa, “con discrezione”, visto che è quello che “di solito facciamo l’una per l’altra”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

