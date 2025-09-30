Ho avuto la diarrea e perso diversi liquidi Ero un po’ teso | Sinner svela i problemi fisici a Pechino prima della semifinale
Jannik Sinner è pronto a sfidare Learner Tien nella finale dell’Atp 500 di Pechino, ma a destare preoccupazione dalle ore successive alla vittoria in semifinale sono le sue condizioni fisiche. L’altoatesino infatti durante il match si è prima toccato il gluteo sinistro, facendo una smorfia di dolore verso l’angolo. Poi – quando sembrava essersi ripreso – nell’ultimo game del match ha avuto i crampi. A infastidire Sinner durante il match non sono però stati a quanto pare dei problemi muscolari, ma intestinali. “Non è niente di grave. Ho avuto la diarrea negli ultimi giorni ed ho perso un po’ di liquidi, ma mi sento bene. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: avuto - diarrea
Saviano e la confessione (tragicomica) di quando ha tentato il suicidio: «Ho avuto una scarica di diarrea e mi sono fermato»
Roberto Saviano: "Mentre tentavo il suicidio ho avuto una scarica di diarrea" - VIDEO
Roberto Saviano: “Mentre tentavo il suicidio ho avuto una scarica di diarrea”
Jannik Sinner ha avuto qualche problemino negli ultimi giorni... "Come sto fisicamente? Negli ultimi giorni ho avuto un po' di diarrea e ho perso dei liquidi, ma nulla di serio. Mi sento bene, c'era un po' di tensione e il mix tra la tensione e gli ultimi giorni non è - X Vai su X
Il piccolo, colpito da febbre alta e dissenteria, ha avuto un arresto cardiaco: i medici ipotizzano uno shock da disidratazione, prognosi riservata - facebook.com Vai su Facebook
Sinner racconta l’imprevisto: “Ho avuto la diarrea, ho perso liquidi. Forse per la tensione” - Il numero due al mondo ha spazzato via ogni dubbio sulle sue condizioni in vista della finale di Pechino che gioca domani (alle 8 ora italiana) con Tien ... Si legge su fanpage.it
Jannik Sinner: “Ho avuto la diarrea negli ultimi giorni ed ho perso un po’ di liquidi, ma mi sento bene” - Jannik Sinner domani disputerà la finale dell'ATP 500 di Pechino, nella quale affronterà il vincente del match tra lo statunitense Learner Tien ed il ... Segnala oasport.it