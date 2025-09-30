Ho avuto la diarrea e perso diversi liquidi Ero un po’ teso | Sinner svela i problemi fisici a Pechino prima della semifinale

Ilfattoquotidiano.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner è pronto a sfidare Learner Tien nella finale dell’Atp 500 di Pechino, ma a destare preoccupazione dalle ore successive alla vittoria in semifinale sono le sue condizioni fisiche. L’altoatesino infatti durante il match si è prima toccato il gluteo sinistro, facendo una smorfia di dolore verso l’angolo. Poi – quando sembrava essersi ripreso – nell’ultimo game del match ha avuto i crampi. A infastidire Sinner durante il match non sono però stati a quanto pare dei problemi muscolari, ma intestinali. “Non è niente di grave. Ho avuto la diarrea negli ultimi giorni ed ho perso un po’ di liquidi, ma mi sento bene. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

