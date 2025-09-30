Ho 65 anni e dopo soli 18 mesi che pratico il powerlifting sono diventata campionessa del mondo Mi dà forza e fiducia | la storia di Martine Barons

Ilfattoquotidiano.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Martine Barons, soprannominata la “nonna più forte della Gran Bretagna”, ha conquistato quattro titoli mondiali di powerlifting a 65 anni. La donna ha iniziato a praticare questo sport appena 18 mesi fa e, nello spazio di un anno e mezzo, ha già battuto quattro record mondiali. “Ero sorpresa di scoprire di avere talento per il powerlifting a 63 anni, dopo essere stata scarsa nello sport per tutta la vita ”, ha dichiarato Barons. “Provo enorme piacere nell’allenarmi e gareggiare, e i benefici per la salute derivanti dall’aumento della forza e della mobilità sono straordinari.” Barons si allena cinque volte a settimana per due ore al giorno, combinando il powerlifting con il lavoro a tempo pieno come ricercatrice accademica all’Università di Warwick. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

