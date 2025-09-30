Ho 65 anni e dopo soli 18 mesi che pratico il powerlifting sono diventata campionessa del mondo Mi dà forza e fiducia | la storia di Martine Barons
Martine Barons, soprannominata la “nonna più forte della Gran Bretagna”, ha conquistato quattro titoli mondiali di powerlifting a 65 anni. La donna ha iniziato a praticare questo sport appena 18 mesi fa e, nello spazio di un anno e mezzo, ha già battuto quattro record mondiali. “Ero sorpresa di scoprire di avere talento per il powerlifting a 63 anni, dopo essere stata scarsa nello sport per tutta la vita ”, ha dichiarato Barons. “Provo enorme piacere nell’allenarmi e gareggiare, e i benefici per la salute derivanti dall’aumento della forza e della mobilità sono straordinari.” Barons si allena cinque volte a settimana per due ore al giorno, combinando il powerlifting con il lavoro a tempo pieno come ricercatrice accademica all’Università di Warwick. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: anni - dopo
Sex and the city: la fine della storia di carrie dopo 25 anni
Planet hulk torna dopo 20 anni e cambia per sempre la storia di bruce banner
Danny devito riunione del film di fantascienza da 801 milioni dopo 6 anni
Un Global Forum per Gaza. Vent'anni dopo Genova torna (forse) il movimento senza leader - X Vai su X
Notizia improvvisa: Filippo Bisciglia, dopo 17 anni, si sono lasciati I due lo hanno comunicato con una storia su Instagram #mediaset #canale5 #tv #tvitaliana #Amici #MariaDeFilippi #TemptationIsland #filippobisciglia #pamelacamassa - facebook.com Vai su Facebook
“Ho 65 anni e dopo soli 18 mesi che pratico il powerlifting sono diventata campionessa del mondo. Mi dà forza e fiducia”: la storia di Martine Barons - Dopo una vita "scarsa nello sport", a 63 anni ha scoperto il powerlifting: in 18 mesi ha conquistato 4 titoli mondiali ... Da ilfattoquotidiano.it
Alzheimer: i segnali precoci che non vanno mai ignorati dopo i 65 anni - Dopo i 65 anni, certi cambiamenti comportamentali o cognitivi non dovrebbero essere sottovalutati. Lo riporta stopandgo.tv