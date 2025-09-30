Chi studia una lingua straniera sa che parole diverse spesso sembrano stranamente familiari. La parola francese “mort” (morto) ricorda l’inglese “murder” (omicidio). Il tedesco “Hund” (cane) è praticamente identico all’inglese “hound” (segugio). Il ceco “sestra” assomiglia all’inglese “sister” (sorella). E se vi dico che in albanese “kau” significa bue, forse non vi sorprenderete più di tanto. Ma perché queste somiglianze esistono? La risposta è sorprendente e affascinante: queste parole sono effettivamente imparentate tra loro. Discendono tutte da un’unica lingua ancestrale che esisteva migliaia di anni fa e che oggi chiamiamo proto-indoeuropeo. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Hindi, inglese e greco sono figli di una stessa lingua (e per capirlo ci abbiamo messo un po’)