Hindi inglese e greco sono figli di una stessa lingua e per capirlo ci abbiamo messo un po’
Chi studia una lingua straniera sa che parole diverse spesso sembrano stranamente familiari. La parola francese “mort” (morto) ricorda l’inglese “murder” (omicidio). Il tedesco “Hund” (cane) è praticamente identico all’inglese “hound” (segugio). Il ceco “sestra” assomiglia all’inglese “sister” (sorella). E se vi dico che in albanese “kau” significa bue, forse non vi sorprenderete più di tanto. Ma perché queste somiglianze esistono? La risposta è sorprendente e affascinante: queste parole sono effettivamente imparentate tra loro. Discendono tutte da un’unica lingua ancestrale che esisteva migliaia di anni fa e che oggi chiamiamo proto-indoeuropeo. 🔗 Leggi su Cultweb.it
In questa notizia si parla di: hindi - inglese
Inizialmente sui telefoni con sistemi Android saranno attive le traduzioni in sei lingue: inglese, spagnolo, hindi, portoghese, russo e arabo. Per chi usa un iPhone invece le traduzioni saranno disponibili in 19 lingue, tra cui l’italiano - X Vai su X
La Divina Commedia non si ferma all’italiano, negli anni è stata tradotta e recitata in numerose lingue: dall’inglese al francese, dal portoghese al norvegese, fino all’hindi, al turco, al vietnamita, all’arabo e al cinese. In occasione dell’Annuale Dantesco la s - facebook.com Vai su Facebook
India, governo vuole sostituire hindi a inglese nelle scuole - Riemerge periodicamente il progetto del governo indiano di fare dell'hindi la lingua primaria insegnata nelle scuole, "degradando" l'inglese a lingua secondaria. Come scrive ansa.it