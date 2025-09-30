Hideo Kojima, uno dei più grandi visionari dell’industria videoludica, sarà presente al Lucca Comics & Games 2025, con l’annuncio ufficiale avvenuto proprio in queste ore attraversi la condivisione di un video. Il creatore di Metal Gear Solid e Death Stranding ha quindi scelto la manifestazione italiana per chiudere il suo Death Stranding World Strand Tour 2, un viaggio internazionale che ha toccato dieci città in tutto il mondo e che si concluderà proprio a Lucca dopo la penultima tappa in Brasile. Il tour celebra l’uscita di Death Stranding 2: On the Beach, pubblicato a giugno 2025 su PlayStation 5, un titolo che ha confermato la cifra stilistica di Kojima: narrativa complessa, atmosfere cinematografiche e una community globale che ne discute e lo sostiene con passione. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Hideo Kojima sarà presente al Lucca Comics & Games 2025: è arrivato l’annuncio ufficiale