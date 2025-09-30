Hegseth il capo del Pentagono ai generali | Prepararsi alla guerra e vincerla

"Il nostro compito è prepararci alla guerra. E vincerla": il capo del Pentagono, Pete Hegseth, lo ha detto ai generali Usa da lui convocati per un incontro nella base dei Marine a Quantico, in Virginia. Poi ha parlato di un "momento cruciale" e ha aggiunto: "L'era del Dipartimento della Difesa è finita. Benvenuti al Dipartimento della Guerra", riferendosi al cambio di nome del Pentagono, reso possibile da un ordine esecutivo del presidente Usa Donald Trump all'inizio di settembre. "Leader politici sciocchi e sconsiderati hanno impostato la bussola sbagliata e abbiamo perso la strada. Siamo diventati ' il dipartimento woke ' - ha proseguito il capo del Pentagono -. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

