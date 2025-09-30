Mentre in Inghilterra sono in corso le riprese dell'attesa serie ispirata ai romanzo di J.K. Rowling nuove foto svelano un treno incredibilmente familiare ai fan. I fan preoccupati della fedeltà della serie reboot su Harry Potter a romanzi e film possono tirare un sospiro di sollievo. Nuove foto leaked dal set inglese hanno svelato un treno molto caro ai fan, l'Espresso per Hogwarts, mostrando come sia in tutto e per tutto fedele a quello visto nei film del franchise. L'iconico treno è stato avvistato durante il trasporto sul set e a giudicare dalle immagini sembra proprio lo stesso treno avvistato sul grande schermo in Harry Potter e la pietra filosofale, come sottolinea anche Sffgazette. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Harry Potter: l'Hogwarts Express nelle foto leaked dal set è un'ondata di nostalgia