Harry Potter la serie | ecco l’Hogwarts Express sul set e ha un look molto familiare!
Quando la HBO rivelò per la prima volta i piani per un reboot televisivo di Harry Potter, una delle preoccupazioni dei fan del Mondo Magico era che la serie sarebbe stata troppo simile ai film, per look e ambientazioni. Le produzioni della Warner Bros potrebbero essere state costrette a tagliare vari personaggi e sottotrame per adattare ogni libro entro i confini di un lungometraggio, ma sono comunque riusciti ad adattare fedelmente i romanzi di J.K. Rowling. Quindi, cosa può fare la serie per differenziarsi dai film? Bisognerà aspettare e vedere, ma se c’è una cosa che apparentemente rimarrà invariata è l’ Hogwarts Express. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
In questa notizia si parla di: harry - potter
Harry Potter: una prima foto di Nick Frost nei panni di Hagrid!
Images esclusive del reboot di harry potter: le mie paure si avverano
Hbo e il harry potter: l’opportunità mancata che delude i fan
La creatrice di Harry Potter attacca l'attrice per le sue critiche sulle posizioni relative ai diritti trans - facebook.com Vai su Facebook
#HarryPotter, il Principe William, Kate Middleton e i figli sul set - X Vai su X
Harry Potter, il Principe William, Kate Middleton e i figli in visita sul set della serie - Leggi su Sky TG24 l'articolo Harry Potter, il Principe William, Kate Middleton e i figli in visita sul set della serie ... Secondo tg24.sky.it
Kate Middleton porta i figli a Hogwarts, sul set della serie di Harry Potter - I bambini hanno incontrato i giovanissimi attori chiamati a vestire i panni di Harry, Ron e Hermione. Si legge su vanityfair.it