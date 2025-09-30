Harry Potter la serie | ecco l’Hogwarts Express sul set e ha un look molto familiare!

Quando la HBO rivelò per la prima volta i piani per un reboot televisivo di Harry Potter, una delle preoccupazioni dei fan del Mondo Magico era che la serie sarebbe stata troppo simile ai film, per look e ambientazioni. Le produzioni della Warner Bros potrebbero essere state costrette a tagliare vari personaggi e sottotrame per adattare ogni libro entro i confini di un lungometraggio, ma sono comunque riusciti ad adattare fedelmente i romanzi di J.K. Rowling. Quindi, cosa può fare la serie per differenziarsi dai film? Bisognerà aspettare e vedere, ma se c’è una cosa che apparentemente rimarrà invariata è l’ Hogwarts Express. 🔗 Leggi su Cinefilos.it