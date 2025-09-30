Harmoniae teatinae | il tributo corale alla città di Chieti

Si è chiusa con grande successo la rassegna coraleHarmoniae Teatinae”,  sabato 27 settembre nell'auditorium Cianfarani di Chieti.La giornata si è aperta con la presentazione del volume “Leggo e canto” di Alessandro Zucchetti, un prezioso contributo alla didattica del canto corale che ha saputo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

