Roma, 30 set. (askanews) - Strade come fiumi ad Hanoi in Vietnam dopo il passaggio del tifone Bualoi che ha colpito il Paese provocando la morte di almeno 19 persone, ci sono decine di dispersi. Nei giorni scorsi si era abbattuto sulle isole nel centro delle Filippine, sradicando alberi e tralicci elettrici, costringendo circa 400.000 persone a evacuare e causando la morte di almeno 27 persone secondo i funzionari della protezione civile. Le impressionanti immagini dall'alto mostrano gli allagamenti nella provincia settentrionale di Thanh Hoa. Il tifome ha toccato terra domenica sera, con venti fino a 130 chilometri orari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Hanoi inondata, il Vietnam devastato dal tifone Bualoi