Hamilton dice addio al suo Roscoe | quando l’amore va oltre le parole

Una storia che ha tenuto con il fiato sospeso tutta Italia, non solo gli amanti degli animali o chi stima Lewis Hamilton. Il grande campione di Formula 1 ha affrontato uno dei momenti più difficili, e chi ha perso un amico a quattro zampe lo sa bene: ha dovuto dire addio al suo cane, un bulldog inglese di nome Roscoe, dopo quattro giorni di coma prima dell’invitabile decisione: per lui non c’era nulla da fare. Roscoe non era solo il migliore amico di Hamilton: era una vera e propria mascotte che lo accompagnava in ogni momento, anche sul circuito, nei “back-stage” e con tutto lo staff della Ferrari. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it