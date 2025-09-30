Hamas | Vicini ad accettare il piano Usa Trump | Se rifiuta sperimenterà l' inferno

30 set 2025

Il piano di pace per Gaza presentato ieri alla Casa Bianca, che prevede il rilascio di tutti gli ostaggi (e la consegna dei corpi di quelli deceduti), l'amnistia per i vertici dei miliziani che accettano e un organismo di transizione guidato da Trump e da Blair, ha riscosso l'apprezzamento di diversi paesi arabi. Ora resta da capire quale sarà la risposta di Hamas. Per il momento trapela questo: il movimento palestinese intende studiare il piano prima di dare la propria risposta. C'è grande attesa, dunque, anche se nel giro di pochi giorni si dovrebbe conoscere la decisione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

