Hamas | Vicini ad accettare il piano Usa Trump | Se rifiuta sperimenterà l' inferno
Il piano di pace per Gaza presentato ieri alla Casa Bianca, che prevede il rilascio di tutti gli ostaggi (e la consegna dei corpi di quelli deceduti), l'amnistia per i vertici dei miliziani che accettano e un organismo di transizione guidato da Trump e da Blair, ha riscosso l'apprezzamento di diversi paesi arabi. Ora resta da capire quale sarà la risposta di Hamas. Per il momento trapela questo: il movimento palestinese intende studiare il piano prima di dare la propria risposta. C'è grande attesa, dunque, anche se nel giro di pochi giorni si dovrebbe conoscere la decisione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: hamas - vicini
Guerra a Gaza, le notizie del 12 luglio: negoziati Israele-Hamas “vicini al collasso”, 60 palestinesi uccisi nella Striscia dall’alba
Raid chiesa a Gaza, Netanyahu invita il Papa in Israele: “Siamo vicini ad accordo con Hamas”
Raid israeliano su Doha per azzerare i vertici di Hamas: 6 morti. Meloni: vicini al Qatar, l’Italia è contro ogni escalation
Il piano, illustrato durante la conferenza stampa a margine dell'incontro con Netanyahu, prevede un consiglio di governo temporaneo guidato da Trump, che ha detto di essere "molto vicini" a un accordo. Hamas: "Piano vicino alla visione israeliana" ? https:// - facebook.com Vai su Facebook
MEDIO ORIENTE | Per la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, Israele e Hamas sono "molto vicini" a raggiungere un accordo quadro per porre fine alla guerra a Gaza e garantire una pace duratura. #ANSA - X Vai su X
Gaza, Hamas: «Vicini ad accettare il piano di Trump». Donald: se dicono no espierà all'inferno, vincerà il Nobel chi non ha fatto nulla - Ostaggi liberi in 72 ore insieme a 250 prigionieri palestinesi, governo provvisorio per Gaza diretto da Usa e Blair, poi le condizioni per uno Stato: Netanyahu alla Casa Bianca ... Segnala ilmessaggero.it
Hamas a Sky Arabia, 'vicini ad accettare piano Trump' - Secondo diverse fonti palestinesi, Hamas e altre fazioni armate di Gaza sono propense ad accettare il piano del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per porre fine alla guerra nella Striscia. Da msn.com