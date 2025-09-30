Hamas | Improbabile l' ok al piano di Trump Papa Leone | Spero che accettino

Un esponente di alto livello di Hamas ha dichiarato alla BBC che è probabile che il movimento islamista respinga il piano di pace presentato dall’ex presidente statunitense Donald Trump per Gaza. Secondo il funzionario, la proposta «serve gli interessi di Israele» e «ignora quelli del popolo palestinese». Uno dei punti più controversi riguarda la richiesta di disarmo e consegna delle armi da. 🔗 Leggi su Feedpress.me

