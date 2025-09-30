Hamas-Flotilla avevamo ragione noi Cerno | smentiti i dispensatori di ca**ate del giovedì sera

Alla fine aveva ragione Il Tempo. Siamo stati l'unico giornale a scrivere carte alla mano dei legami fra la Flotillaa e Hamas. Inchiesta che oggi trova le prime conferme in documenti che l'esercito israeliano ha individuato a Gaza nel possesso di Hamas e che mostrano gli stessi nomi e gli stessi cognomi che il Tempo, basandosi su altra documentazione, aveva fatto settimane fa nel silenzio della stampa e con qualche anchorman di sinistra dal tono molto glamour, che spiega sempre agli altri la morale. Il commento del direttore Tommaso Cerno. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Hamas-Flotilla, avevamo ragione noi. Cerno: smentiti i dispensatori di ca**ate del giovedì sera

Gaza, Ben Gvir attacca l'Ue: "Chi riconosce la Palestina proverà il terrore di Hamas, attivisti di Sumud Flotilla dei terroristi"

Xª Flotilla Hamas. Sinistra e centri sociali “santificano” le navi in viaggio verso Gaza

Il Tempo escluso dalla conferenza sulla Flotilla dopo aver parlato dei legami con Hamas

L'esercito israeliano: 'Hamas li finanzia la Flotilla, trovati documenti'. La replica: 'Solo propaganda' - La Turchia afferma che sta monitorando "la sicurezza" della Flotilla diretta a Gaza e che "se necessario" le forze armate turche sono pronte a fornire attività di soccorso e assistenza umanitaria, in ... Come scrive ansa.it

Flotilla, il generale Tricarico: «È un braccio operativo di Hamas, ora le connessioni sono provate ma ormai nessuno crede a Israele» - L'Idf sostiene di aver trovato a Gaza e rivela solo oggi documenti documenti ufficiali secondo cui Hamas è coinvolto «direttamente nel finanziamento della flottiglia ... Lo riporta msn.com