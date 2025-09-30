Hamas e la flottiglia Sumud | i documenti segreti che svelano la regia dell’organizzazione

Per la prima volta emergono prove dirette del coinvolgimento di Hamas dietro la flottiglia «Sumud», l’ultima iniziativa marittima presentata come un’operazione civile di solidarietà con Gaza. Documenti ufficiali recuperati dagli apparati di sicurezza israeliani all’interno della Striscia, ora resi pubblici, raccontano un’altra storia: quella di un’operazione costruita e finanziata con il marchio del movimento islamista, attraverso una rete di coperture in Europa e nel mondo arabo. Le carte descrivono con precisione la duplice natura di Hamas. Da un lato l’ala interna, che governa con pugno di ferro Gaza, dall’altro la rete esterna, responsabile delle attività internazionali, in gran parte affidate alla PCPA ( Palestinian Conference for Palestinians Abroad ). 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Hamas e la flottiglia «Sumud»: i documenti segreti che svelano la regia dell’organizzazione

