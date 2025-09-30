Halo Microsoft ha annunciato la data in cui verrà presentato il prossimo gioco

Microsoft ha finalmente tolto il velo sulla data del prossimo grande annuncio legato ad Halo: il futuro della storica saga sarà svelato venerdì 24 ottobre 2025. L’occasione sarà quella degli Halo World Championships, il più importante torneo eSport dedicato al franchise. Non si tratterà di un semplice intervento: gli Halo Studios hanno programmato sia una presentazione sul Main Stage che un approfondimento sul Community Stage, promettendo un vero e proprio Deep Dive dedicato a ciò che attende la serie. Gli sviluppatori hanno ricordato come già lo scorso anno avessero accennato a una “nuova alba” per Halo con il video A New Dawn, e ora sembrano pronti a dare sostanza a quella visione. 🔗 Leggi su Game-experience.it

