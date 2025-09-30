Halloween arriva prima a Cinecittà World | il programma dei festeggiamenti per il mese di ottobre

Comingsoon.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oltre 20 nuove attività tra attrazioni a tema, scenografie immersive, show dal vivo ed esperienze spaventose pensate per tutte le età sono pronte ad accogliere i visitatori di Cinecittà World per Halloween. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

halloween arriva prima a cinecitt224 world il programma dei festeggiamenti per il mese di ottobre

© Comingsoon.it - Halloween arriva prima a Cinecittà World: il programma dei festeggiamenti per il mese di ottobre

In questa notizia si parla di: halloween - arriva

Marvel Zombies, l’apocalisse non aspetta Halloween e arriva il 24 settembre

halloween arriva prima cinecitt224Halloween arriva prima a Cinecittà World: il programma dei festeggiamenti per il mese di ottobre - Oltre 20 nuove attività tra attrazioni a tema, scenografie immersive, show dal vivo ed esperienze spaventose pensate per tutte le età sono pronte ad accogliere i visitatori di Cinecittà World per Hall ... comingsoon.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Halloween Arriva Prima Cinecitt224