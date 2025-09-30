Hai visto che belle le nuove divise degli arbitri in Champions?

Difficilmente qualcuno potrebbe voler comprare una divisa da arbitro per arricchire la propria collezione (anche se per gli appassionati di memorabilia non sarebbe una cattiva idea). Eppure, con l'inizio della stagione delle coppe europee ( Champions, Europa League e Conference League) abbiamo notato una novità rispetto al kit da gioco degli arbitri. Arbitro Oliver Ajax Inter. Soccrates ImagesGetty Images Macron e UEFA, infatti, hanno presentato game set per gli arbitri che dirigeranno le partite delle principali competizioni UEFA nelle prossime due stagioni, sia a livello maschile che femminile. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

